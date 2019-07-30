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Москву накроет смогом от пожаров

Фото: www.globallookpress.com
В Сибири горит 3 млн гектаров леса

Лесные пожары в России в 2019 г. бьют все антирекорды. Такой неутешительный прогноз дал глава противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

По его словам, 12 млн га леса уже сгорело, сейчас огнем охвачено еще 3 млн га. Плотный дым стоит над всей Сибирью, может он распространиться и над европейской частью страны:

"До Москвы он (дым) теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье", – передает "Вечерняя Москва" мнение Куксина.

Фото: www.globallookpress.com

При этом синоптики с представителем Greenpeace не согласны:

"Такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще", – заявил изданию начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Скорее всего, "гринписовцы" намеренно сгущают краски, чтобы сделать на ситуации дополнительный акцент. Впрочем, пожары в Сибири и так в центре всеобщего внимания. Во вторник, 30 июля, у главы Правительства РФ Дмитрия Медведева прошло совещание, где премьер потребовал не только тушить пожары, но и предпринимать профилактические меры, чтобы не допустить повторения 2010 года, "когда горела вся страна и ситуация была очень тяжелой", передает РИА "Новости".

Ранее жители Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской и ряда других областей РФ, не охваченных пожарами, жаловались на сильный смог, который ветер приносит из зоны огня.

Николай ВИКТОРОВ
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