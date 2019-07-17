Зонты понадобятся горожанам до конца недели

В Москве 18 и 19 июля будут такие же сильные дожди, как 17 числа. Об этом рассказали синоптики, которые отметили, что осадков станет намного меньше на выходных.

Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в четверг температура воздуха ночью опустится до +15°C, а днем прогреется до +20-22°C, но при этом ливней будет больше, чем в среду. На выходных также будет тепло, столбики термометров покажут от +20°C до +23°C, что является климатической нормой. Однако 20 и 21 июля будет не так облачно, а дожди будут небольшими, передают РИА Новости.

Стихия обрушилась на столицу и область 17 числа. Интернет-пользователи активно делятся в соцсетях кадрами и видео затопленного города. Так, один житель Москвы пожаловался в Instagram на то, что путь домой лежит через дорогу, которая оказалась под водой.

"Красная Площадь больше мокрая, чем красная", – отметил другой россиянин, шокированный количеством осадков.

Другая жительница Москвы в шутку порекомендовала доставать лодки, ведь в районе Савеловский по-другому передвигаться трудно из-за ливня. Иронизировал и еще один пользователь Сети:

"Пошёл дождь и Москва стала портом пяти море", – написал россиянин.

Жители сетуют, что погода не дает расслабиться уже второй день.

Непогода накрыла Москву и область и 16 июля. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", во вторник в регионе прошла гроза с градом, из-за чего были вырваны деревья, которые поразбивали машины, к тому же затопило улицы.

