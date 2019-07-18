В ближайшие пять лет в стране наступит по-настоящему знойное лето

Аномально жаркое лето 2010 года может повториться, уверен климатолог Александр Чернокульский. По его словам, в ближайшую пятилетку один из российских регионов ожидает испепеляющее лето.

Погодный непорядок уже наблюдается во всем мире, заключил эксперт. В этом году, например, в сорокаградусном пекле томились европейцы. А вот россияне, напротив, страдают от холодного лета в сопровождении непрекращающихся ливней.

"Но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода. В ближайшие 5 лет такое в России точно случится", – пояснилЧернокульский в беседе с корреспондентом "Звезды".



При этом он отметил, что в глобальном потеплении виноваты сами люди, поскольку для его предотвращения сделано немного, уточняет телеканал "360". В то же время климатолог обрадовал, что "ледникового периода не будет", передает НСН.

Напомним, синоптики обещали, что стандартное лето начнет мало-помалу возвращаться в столичный регион к концу этой недели. Однако об аномальной жаре пока речи быть не может.