Россию ждет аномальная жара

Соотечественникам придется приспосабливаться к температурным катаклизмам

Глобальное потепление может очень сильно изменить климат нашей страны – летом в крупных городах столбики термометров будут показывать +40°C.

"В России в ближайшие годы... можно ожидать наступления периода аномальной жары. Статистика последних лет говорит именно об этом. В России увеличивается количество погодных катаклизмов, это подтверждают данные Росгидромета", –

рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Климатолог добавил, что одним из проявлений начинающихся аномалий стали волны тепла или холода, периодически обрушивающиеся на те или иные регионы. Все чаще на определенной территории на длительное время устанавливается или слишком жаркая, или невероятно холодная погода. С течением времени число таких случаев в нашей стране будет увеличиваться, считает эксперт.

В обозримом будущем весьма вероятно повторение ситуации 2010 г. – тогда самая высокая температура в мегаполисах России была зафиксировала в Тамбове и Волгограде, где воздух прогрелся до +41,1 °C. Очень скоро такие температурные показатели могут стать для россиян привычными, подчеркнул Киселев.

Тем временем в столичном регионе установилась не очень жаркая, дождливая погода. В четверг, 18 июля, в Москве идут дожди, местами с грозами. Температура воздуха +20+22°С, сообщает Гидрометцентр.