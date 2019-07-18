В столицу вернется тепло

Нетипичная для второго месяца лета холодная погода скоро изменится: в Москву возвращается тепло.

"Июль нынче выдался холодный, по состоянию на семнадцатое число средняя температура июля на 3, 4 градуса ниже, чем положено по многолетним значениям", -

рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что жары в июле в регионе уже не будет, однако август может быть теплым.

При этом синоптики отмечают, что влияние циклона на Москву и Подмосковье постепенно уменьшается. Давление начнет расти, а температура постепенно повысится до +24°…+26°С, сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на прогноз Gismeteo. В понедельник, 22 июля, будет солнечно и тепло.

До конца недели в столице сохранится дождливая погода, местами пройдут грозы. В четверг, 22 июля, в Москве до +20.+.22°С, в пятницу и субботу ожидается +19..+21°С. В воскресенье, 21 июля, воздух прогреется до +23°С. В понедельник и вторник, 22 и 23 июля, потеплеет до +25°С, сообщает Гидрометцентр.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к тому, что летом в российских городах установится сорокаградусная жара.