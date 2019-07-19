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Когда закончатся дожди: синоптики озвучили прогноз

Фото: www.globallookpress.com
Приятных сюрпризов от погоды на выходных ждать не стоит

Ненастье постепенно уходит из столицы, однако по-настоящему летняя жара в городе установится нескоро.

По прогнозам метеорологов, осадков с каждым днем будет все меньше. Сегодня еще возможны ливни с грозами, однако в субботу уже немного потеплеет, а дожди станут не такими интенсивными.

Уже в начале следующей недели выглянет солнце. В понедельник и вторник Москва сможет передохнуть от непогоды. Столбики термометров, вероятно, поднимутся до 25 градусов, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее эксперты пришли к выводу, что в недалеком будущем летняя температура в России будет достигать сорока градусов тепла.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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