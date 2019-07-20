Зонты пока не стоит убирать

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в выходные в Москве.

"Кратковременные дожди, местами грозы, температура 19-21 градус. Такой же день, как вчера",

– цитирует синоптика РИА "Новости".

По его словам, такая температура на 3-4 градуса ниже нормы.

При этом в воскресенье москвичей также ждут небольшие дожди. Температура днем составит +23 °C. Однако уже в понедельник в столице, наконец-то, появится солнце и воздух прогреется до +26 °C, передает Гидрометцентр.