Жаркое лето отменяется: прогнозы синоптиков разочаруют россиян

В Москву вновь вернутся дожди

Начавшаяся неделя, вопреки радужным прогнозам, не будет безоблачной. Уже сегодня, 22 июля, в столичном регионе синоптики обещают дождь.

Однако, несмотря на осадки, сохранится теплая погода. Так, в самой Москве воздух прогреется до 25 градусов, в области – на градус выше, рассказал РИАМО специалист центра "Фобос".

Примерно такая же погода ожидает москвичей и гостей Первопрестольной во вторник. Им метеорологи советуют без зонта на улицу не выходить. То там, то здесь во второй день недели ожидаются грибные дожди. Пройдут они и в среду.

Погода наладится лишь к четвергу. Он, кстати, станет самым теплым днем недели, отмечает "Подмосковье сегодня". В столичном регионе установится исключительная для данного июля температура – будет жарко до плюс 28-ми. Но уже на следующий день дожди вернутся. А столбик термометра покажет на пару-тройку градусов ниже.

А вот в культурной столице России будет не только тепло, но и сухо. До плюс 26 без осадков – днем, +14...+16 гр. – ночью, сообщает "FlashNord".

Всю неделю будут лить дожди и в Сибирской части России, передает "СвободнаяПресса" со ссылкой на Гисметео.