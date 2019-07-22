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Жаркое лето отменяется: прогнозы синоптиков разочаруют россиян

Фото: www.globallookpress.com
В Москву вновь вернутся дожди

Начавшаяся неделя, вопреки радужным прогнозам, не будет безоблачной. Уже сегодня, 22 июля, в столичном регионе синоптики обещают дождь. 

Однако, несмотря на осадки, сохранится теплая погода. Так, в самой Москве воздух прогреется до 25 градусов, в области – на градус выше, рассказал РИАМО специалист центра "Фобос".  

Примерно такая же погода ожидает москвичей и гостей Первопрестольной во вторник. Им метеорологи советуют без зонта на улицу не выходить. То там, то здесь во второй день недели ожидаются грибные дожди.  Пройдут они и в среду. 

Погода наладится лишь к четвергу. Он, кстати, станет самым теплым днем недели, отмечает "Подмосковье сегодня". В столичном регионе установится исключительная для данного июля температура – будет жарко до плюс 28-ми. Но уже на следующий день дожди вернутся. А столбик термометра покажет на пару-тройку градусов ниже. 

А вот в культурной столице России будет не только тепло, но и сухо. До плюс 26 без осадков – днем, +14...+16 гр. – ночью, сообщает "FlashNord"

Всю неделю будут лить дожди и в Сибирской части России, передает "СвободнаяПресса" со ссылкой на Гисметео. 

Ксения АНДРЕЕВА
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