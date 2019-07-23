На этой неделе еще можно будет насладиться теплом

Арктический воздух принесет в столицу холодную погоду: в начале следующей недели в городе ожидается +14+15°C.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в первой половине дня в воскресенье температура воздуха еще будет около +20°C, а затем в городе похолодает.

"Не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение... похолодает градусов на 10...В Москве днем будет градусов 14-15, и ночи будут довольно холодными", –

рассказала Позднякова РИА "Новости".

Она добавила, что осадков при этом не ожидается: погода будет солнечная и ветреная. Ночи останутся прохладными, а днем июльское солнце прогреет воздух до +20°C.

Во вторник, 23 июля, в Москве ожидается до +22+24°С, местами пройдет дождь, возможна гроза. Почти такая же погода сохранится 24 июля: в городе будет дождливо, столбики термометров покажут +21+23°С. В четверг, 25 июля, потеплеет до +23+25°С, а 26 и 27 июля – до +28°С.