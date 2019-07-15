"Будет нежарко": лето отказывается возвращаться в Москву

Наступившая неделя будет чуть теплее предыдущей

Столицу, по всей видимости, лето обходит стороной. Возможно, таким образом жители и гости столицы расплачиваются за жару в мае и июне.

Минувшие две недели не радовали теплом. Данная тенденция продолжится и в ближайшие 7 дней, предупредилнаучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На этой неделе, пояснил он, столбики термометра поднимутся максимум на пять градусов. В столице сохранится дождливая погода.

"Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но все же будет нежарко",

– цитирует главного синоптика России "Вечерняя Москва" со ссылкой "Интерфакс".

Подскочит и давление. Если на прошлой неделе оно было ниже нормы, то теперь превысит ее.

В понедельник, 15 июня, по заверениям Вильфанда, выглянет солнце, при этом он не исключил осадки. Аналогичная погода ожидается и во второй день недели. Вот только вероятность дождя больше. Среда отличится усилившимся ветром.

Если верить прогнозу, лето начнет потихоньку возвращаться к концу недели. Но отсутствие дождей по-прежнему никто гарантировать не может.