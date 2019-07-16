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Сильнейшие грозы и ливни: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Фото: www.globallookpress.com
Столицу накроет буря

Центральный регион России после небольшой передышки вновь ждут дожди и даже сильные грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что циклон принесет дожди ближе к концу недели. В Центральном федеральном округе выпадет большое количество осадков, а температура понизится до +17 °C .

"В пятницу и субботу циклон, который "зависнет" над севером ЦФО, немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся",

говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Такая погода сохранится до воскресенья, однако сильный ветер и грозы стихнут, уточняет "Свободная пресса".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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