Столицу накроет буря

Центральный регион России после небольшой передышки вновь ждут дожди и даже сильные грозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что циклон принесет дожди ближе к концу недели. В Центральном федеральном округе выпадет большое количество осадков, а температура понизится до +17 °C .

"В пятницу и субботу циклон, который "зависнет" над севером ЦФО, немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся",

– говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Такая погода сохранится до воскресенья, однако сильный ветер и грозы стихнут, уточняет "Свободная пресса".