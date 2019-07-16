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Вторник, 16 июля омрачится грозой и сильным ветром, который будет дуть со скоростью до 15 м/с. Непогода сохранится в столице до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели рекомендуют не находиться во время дождей около водоемов, не прятаться под деревьями и избегать рекламных щитов и других шатких конструкций. Как передает газета "Вечерняя Москва", в столице до 18 июля будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.
Синоптики "Метеоновостей", информирует то же издание, уже предупреждали гостей и жителей города о том, что ливневый дождь, который начнется вечером во вторник с перерывами продлится в течение полутора суток.
Такая непогода сохранится в Москве до конца недели, а температура воздуха в Центральном регионе упадет до +17°C.
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