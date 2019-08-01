Через месяц погода прекратит капризничать

Температурные сбои продлятся еще месяц, предупредил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов. Тогда же погода успокоится и перестанет буйствовать, заливая одну часть России дождем и испепеляя солнцем другую.

"Наступит осень и произойдет серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается",

– пояснил эксперт, передает РИА "Новости". Он отметил, что аномальная погода отступит по всей стране. Ведь капризы природы на всей территории России взаимосвязаны между собой.

"(Климатическая) волна как встала, так и не сдвигается, а почему – никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют, и находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся", – уточнил собеседник агентства.

Между тем в центральной России большие надежды возлагались на августа. Ее жители соскучились по солнцу и теплу. Конец ушедшего месяца стал самым холодным за последние 70 лет. За окном не было даже 15-ти градусов, напоминает телеканал "360". По данным "Подмосковье сегодня", лето в регион вернется не раньше чем через неделю.

К слову, в Санкт-Петербурге последний день июля тоже стал рекордсменом. Сегодня, 1 августа, температура поднимется до +16 градусов, сообщает Северо-Западное УГМС. Ночью в городе на Неве – +9...+11 градусов, пишет FlashNord.