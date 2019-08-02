Погода улучшится, правда, придется немного подождать

Погода в первую неделю августа вряд ли обрадует москвичей. Зато конец следующей недели отыграется за изрядно подпорченное июлем лето.

В пятницу, 9 августа, тепло вернется в столицу. Столбик термометра поднимется до +26, и никакого намека на дождь. При этом ночью ниже 12 градусов не будет, сообщают в центре "Фобос".

Правда, до солнечных дней придется недельку потерпеть. Так, сегодня, 2 августа, десантники в фонтанах, скорее всего, отменяются. Температура не превысит 17-ти градусов. Пасмурная и дождливая погода будет сопровождаться противным северо-западным ветром, скорость которого достигнет 9-ти м/с.

Выходные также не принесут яркого солнца и тридцатиградусной жары. Максимум, на что могут надеется жители и гости столицы, – это 18-19 градусов. Единственное отличие – в субботу будет мокро, а в воскресенье – не совсем

Начало недели запомнится москвичам холодом. В понедельник, 5 августа, днем температура воздуха составит +13…+15°С, существенные осадки не прогнозируются, но подует промозглый северный ветер. Ночью будет совсем зябко – +6…+8°С.

Не порадует погода и во вторник. А вот со среды последуют незначительные улучшения. За окном в светлое время суток будет до +20-ти, ожидается небольшой дождь. В четверг солнце выйдет из-за туч и прогреет воздух до 24-х градусов.