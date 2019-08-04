Рекордно холодный день: москвичей ждет осенняя погода

Летнее тепло все же вернется

Воскресенье, 4 августа может стать самым холодным за последние 70 лет в Москве. Воздух не прогреется больше +15°C.

Об этом РИА Новостям рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он также сообщил тому же агентству, что прохладная погода сохранится в столице и в понедельник. Ночью 5 августа столбики термометра покажут +5-7°C в Москве и +3-8°C в области. Днем температура составит +13°C в столице и +14°C в Подмосковье. Ожидается небольшой дождь. Впрочем, осадки будут всю неделю.

Во вторник станет теплее – +18°C в Москве и +20°C в области. В среду погода вернется к климатической норме. До выходных столбики термометра будут колебаться в районе +20-24°C. К выходным в столицу придут грозы.