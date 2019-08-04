Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рекордно холодный день: москвичей ждет осенняя погода

Фото: www.globallookpress.com
Летнее тепло все же вернется

 Воскресенье, 4 августа может стать самым холодным за последние 70 лет в Москве. Воздух не прогреется больше +15°C.

Об этом РИА Новостям рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он также сообщил тому же агентству, что прохладная погода сохранится в столице и в понедельник. Ночью 5 августа столбики термометра покажут +5-7°C в Москве и +3-8°C в области. Днем температура составит +13°C в столице и +14°C в Подмосковье. Ожидается небольшой дождь. Впрочем, осадки будут всю неделю.

Во вторник станет теплее – +18°C в Москве и +20°C в области. В среду погода вернется к климатической норме. До выходных столбики термометра будут колебаться в районе +20-24°C. К выходным в столицу придут грозы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Серьезная опасность: в Крыму отравили воду

В Незалежной сообщили о новой выдуманной катастрофе на российском побережье

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей