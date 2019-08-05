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Тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Фото: www.globallookpress.com
Москвичам на время можно будет забыть о теплых вещах

Дождливая погода, наконец, уйдет и в столице вновь станет тепло. Такой оптимистичный прогноз дали специалисты центра погоды "Фобос".

Отмечается, что в понедельник и вторник в Москве по-прежнему будет холодно. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +18 °C. Однако в среду, 7 августа, ситуация изменится, пишет газета "Известия".

Днем воздух прогреется до +22…+27°C. Однако дождевые тучи все же зависнут над столицей до конца недели.

В четверг также ожидается до +25°C, но в пятницу заметно похолодает и столбики термометров опустятся до +16°C.

Синоптики обещают, что к выходным немного потеплеет, однако сильные дожди не прекратятся, передает "Подмосковье сегодня".

Между тем в Санкт-Петербурге температура воздуха в понедельник составила +15°C, уточняет FlashNord.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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