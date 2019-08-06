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Прогноз изменился: синоптики рассказали о дождливой погоде

Фото: www.globallookpress.com
Мокрый сюрприз преподнесет соседняя Белоруссия

Вопреки радужным прогнозам синоптиков, которые посулили возвращение лета в конце недели, будет дождь. Ливни с грозами и сильным ветром обрушатся на столичный регион. 

Виной всему надвигающийся из Белоруссии циклон, объяснили в Гидрометцентре России. Особенно мерзкая погода ожидается в ночь с четверга на пятницу и в последний рабочий день недели, 9 августа, когда подует очень сильный ветер.

Его скорость достигнет 22 м/с. При этом не стоит питать иллюзий насчет летнего тепла. В темное время суток в столице столбик термометра поднимется до +16-ти, в светлое – до +20-ти. в Подмосковье – примерно на градус выше. 

Впрочем, если верить прогнозу, погода все же порадует жителей и гостей Первопрестольной в среду и четверг, как и обещали синоптики ранее. В Санкт-Петербурге в эти дни будет максимум +20.

В среду, 7 августа, – облачно. На следующий день периодически будет выглядывать солнце. Дожди, к слову, в Северной столице никто не отменял. Зато сегодня, 6 августа, было преимущественно без осадков, напоминает FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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