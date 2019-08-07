В середине недели жителей столицы ждет атмосферный катаклизм

Выходные порадуют москвичей: воздух прогреется до +20°C, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Об этом рассказала РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что в четверг и пятницу, 8 и 9 августа в Москве пройдут сильные дожди, прогремят грозы, будет дуть порывистый ветер.

Она уточнила, что ливни начнутся в Москве вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы. Ожидается, что в столице выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщает RT.

"В субботу и воскресенье будет... около +20°C, но даже такая... температура будет восприниматься более комфортной, нежели +21+23°C при ветре и дожде", -

объяснила метеоролог.

В Санкт-Петербурге 7 августа будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ветер от 3 до 8 м/с, столбики термометров покажут +17+19°C, отмечает FlashNord.