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Погода изменится: синоптики дали прогноз на выходные

Фото: www.globallookpress.com
В середине недели жителей столицы ждет атмосферный катаклизм

Выходные порадуют москвичей: воздух прогреется до +20°C, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. 

Об этом рассказала РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что в четверг и пятницу, 8 и 9 августа в Москве пройдут сильные дожди, прогремят грозы, будет дуть порывистый ветер. 

Она уточнила, что ливни начнутся в Москве вечером в четверг и будут идти до вечера пятницы. Ожидается, что в столице выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщает RT.

"В субботу и воскресенье будет... около +20°C, но даже такая... температура будет восприниматься более комфортной, нежели +21+23°C при ветре и дожде", -

объяснила метеоролог. 

В Санкт-Петербурге 7 августа будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ветер от 3 до 8 м/с, столбики термометров покажут +17+19°C, отмечает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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