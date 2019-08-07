Ситуация за окном связана с приближением и отдалением спутника Земли

Луна "регулирует" отливы и приливы океана и аналогичным образом влияет и на погоду, рассказал главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков. По его словам, аномалии происходят с завидным постоянством. Их отследить можно при помощи "небесной механики".

Погодный цикл, отметил метеоролог, меняется каждые 5-9 дней. Однако на атмосферу Земли, так называемый "пятый океан", воздействует лунный цикл, который зависит от положения спутника нашей планеты относительно нее.

"Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления – 412 суток. То есть половинка этого периода – 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов", – объяснил синоптик в беседе с "МК".



Получается, что аномалии случаются каждый 206 суток. Так, осенний холод в июле – компенсация за слишком жаркий май. Впрочем, подобные отклонения от нормы случались достаточно часто, напомнил специалист. По-хорошему, самый теплый месяц в европейской части России – июль, январь – самый холодный.

Однако в середине лета погода дала сбой. Россияне возлагали надежды на август. Однако и он пока подводит. Центральная часть страны, по прогнозу синоптиков, попадет в лапы циклона. Станет немного теплее, но по-прежнему будет дождливо. К выходным осадки стихнут, обещает "Подмосковье сегодня".