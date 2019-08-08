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Москву продолжат заливать дожди. Правда, сегодня, 8 августа, они сделают небольшую передышку.
Однако это не означает, что осадков не будет вовсе. Временами с неба покапает небольшой дождик, ведь столичный регион находится во власти циклона.
При этом воздух прогреется до +25, передают "Метеоновости". Весь день со скоростью 5-10 м/с будет дуть западный ветер, уточняет "Вечерняя Москва". Метеозависимым людям стоит быть начеку, так как в четверг резко упадет атмосферное давление, предупредила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Циклон очень компактный, маленький, будет резкое падение давления, а потом снова рост, он очень быстро промчится", – цитирует синоптика ТАСС.
Но уже в пятницу, 9 августа, давление снова понизится до критической отметки, в столицу вернутся ливни и сильный порывистый ветер. Летней жары не предвидится и в ближайшие выходные. За окном будет +20, да и дожди синоптики не отменяют, отмечает "Царьград".
Так что и в августе погода не реабилитируется. Аномально холодному лету дано объяснение. Как оказалось, всему виной "небесная механика".
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