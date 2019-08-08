Гроза и град: синоптики предупредили о страшной буре в Москве

Непогода продлится до начала выходных

Москву в четверг и пятницу накроет страшная буря. В столице ожидается гроза с градом и сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В ночь на 9 августа с сохранением в течение дня в Московской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах – гроза, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду",

– говорится в сообщении.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что москвичам предстоит пережить непростой период. По его словам, 8 августа, через столицу пройдет атлантический циклон с очень низким давлением. Оно составит около 730 миллиметров, передает телеканал "360".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что жителей города ждут обильные осадки.

"Не менее трети месячной нормы, резкий порывистый ветер и новый виток похолодания. В выходные погода постепенно успокоится, но столбик термометра опустится на 2-3 градуса ниже нормы", – цитирует его интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Специалисты советуют в эти дни переждать непогоду дома. При этом, находясь на улице, следует соблюдать ряд мер для безопасности: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Между тем буря пройдет мимо Санкт-Петербурга, однако там также ожидаются небольшие осадки, уточняет FlashNord.