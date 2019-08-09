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Ураганный ветер и ливни: в аэропортах застряли сотни россиян

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В аэропортах Москвы утром, 9 августа, отменено и задержано более 40 рейсов, сообщает "Яндекс-расписание". Подобная ситуация сложилась из-за погодных условий: со вчерашнего вечера в городе бушуют ливни и ветер.

За ночь в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Грозы сопровождались ураганными ветром, порывы которого достигали 20 м/с.

Из-за непогоды в столице пришлось отметить уличные мероприятия и закрыть парки. В городе объявлен "желтый" уровень опасности, – пишет "НТВ".

Как сообщают метеорологи, плохие погодные условия сохранятся до вечера 9 августа.

"Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду",

передает пресс-служба МЧС Москвы.

Спасатели просят москвичей и гостей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями, а также соблюдать скоростной режим. 

Дарья ПЕТРОВА
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