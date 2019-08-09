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Когда утихнет шторм: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Фото: www.globallookpress.com
Москвичам и гостям столицы осталось потерпеть немного

Шторм в Москве и по области утихнет только вечером 9 августа. В субботу, 10 августа, погода станет более спокойной.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди, ветер западный 7-12 м/с, однако порывы его могут достигать 17-22 метра в секунду. Температура воздуха в Москве +17+19°С, по области +15+22°С", -

сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.  

Атмосферное давление в Москве низкое – 734 мм рт. столба, к вечеру ожидается повышение до 736 мм рт. столба.

Из-за ненастной погоды в некоторых организациях региона руководители даже отпустили сотрудников по домам, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В выходные погода порадует москвичей. В субботу, 10 августа, ожидается до +17+19°С, кратковременные дожди пройдут лишь в некоторых районах столицы и области. В воскресенье осадков в Москве не будет, воздух прогреется до +19+21°С. 

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 августа, погода будет облачная, местами кратковременные дожди. Столбики термометров покажут +19+21°С, сообщает FlashNord.  


Валентина МАЙОРОВА
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