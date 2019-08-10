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Дожди прекратятся: синоптики пообещали летнюю погоду в воскресенье

Дожди прекратятся: воскресенье порадует москвичей летней погодой
Фото: www.globallookpress.com
Жители столицы получат небольшую передышку от бури

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что уже в воскресенье в Москву вернется теплая погода.

По его словам, 11 августа в столице будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до +20°C. Однако в первой половине дня дожди все еще не закончатся.

"Температура ожидается плюс 16-18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14-15, <...> ветер 5-10 метров в секунду",

- цитирует специалиста РИА "Новости".

Комфортная погода сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 12 августа, ожидается до +22°C. Во вторник температура повысится до +25°C, однако ожидаются дожди и грозы, передает Гидрометцентр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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