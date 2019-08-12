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Москва получит три дня лета

Москва получит три дня лета
Фото: www.globallookpress.com
Теплые дни порадуют жителей столицы

Температура до +23...25°С ожидается в российской столице три дня подряд – со вторника, 13 августа, по четверг, 15 августа. Несмотря на дожди и даже грозы, погода будет вполне комфортна для прогулок.

Впрочем, радоваться москвичам придется недолго. Уже в пятницу, 16 августа, столбики термометров понизятся до +17...22°С, информирует сайт Гидрометцентра.

Тем временем некоторые регионы страны уже чувствуют дыхание осени. В ближайшие дни в Архангельской области, Республике Коми и Карелии начнутся первые заморозки. Температура будет опускаться до -2°С, передает "Царьград".

Погода в Северной столице при этом пока ближе к московской. В понедельник, 12 августа, в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +21...+23°С, возможны кратковременные дожди, сообщает FLASHNORD

Николай ВИКТОРОВ
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