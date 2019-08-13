Ливни и грозы: синоптики дали неутешительный прогноз на вторник

В столице может выпасть 13% месячной нормы осадков

Метеорологи предупреждают, что вечером 13 августа в столице выпадет 5-10 миллиметров осадков, что составляет почти 13% от месячной нормы.

"За сегодняшний вечер может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков. Норма для августа составляет 77 миллиметров",

– цитирует специалиста РИА "Новости".

Погода начнет портиться примерно в 15:00, а к 21:00 столицу накроют ливневые дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +23…+25°C, к вечеру температура опустится +17°C.

Как сообщает "Царьград", летнюю погоду вытеснит холодный и дождливый циклон, ветер усилится до 12 м/с, а также заметно похолодает.