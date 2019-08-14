Температура воздуха поднимется до +30-36°C

По сообщению некоторых синоптиков, летняя погода вернется в столицу уже в конце этой недели: днем на улице будет до +20-25°C. Также в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируемые осадки будут кратковременными, а скорость ветра не будет превышать 12-17 м/с. На следующей неделе, с 19 августа, температура будет сохраняться на уровне +23-25°C – сообщает ТАСС.

Сотрудник центра "Фобос", наоборот, утверждает, что жары в столице этим летом ждать больше не стоит, – пишет Telegram-канал DailyStorm.

В северной столице сохранится облачная погода с пояснениями, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Как пишет FlashNord, в среду, 14 августа, температура не будет превышать +22°C

Лето также вернется и Европейскую территорию России, по прогнозам, в туда будет поступать воздух из тропических широт, а температура поднимется до +30-36°C. На севере и на западе России пройдут дожди с грозами, а на Урале ожидается небольшое потепление, – пишет URA.RU.