Туманы и грозы: москвичей предупредили о непогоде

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности

Погода в Московском регионе снова испортится. В пятницу, 16 августа, температура не поднимется выше +22°C, также пройдут небольшие дожди, сообщают "Метеоновости".

Погодные изменения связаны с тем, что Москва находится под влиянием атмосферного фронта с юго-запада, – пишет "Вечерняя Москва".

Ночью в столице похолодает до +10°C, а в выходные в регионе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из грозы и тумана. Прогноз будет актуален с 21.00 16 августа до 21.00 17 августа.

Как пишет "РГ", самым теплым днем 16 августа был в 1954 году, тогда температура поднялась +32,4°C. Самый низкий показатель, +2°C, был зарегистрирован в 1879 году.