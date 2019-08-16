Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кошмар в Сочи: курорт накроют смерчи

Кошмар в Сочи: курорт накроют смерчи
Фото:vk.com/sochi_online24
Небо над городом на четыре дня затянут тучи

Ужасные выходные обещают синоптики жителям и гостям Сочи. На курортный город надвигается непогода, капризы которой начнутся с пятницы, 16 августа. 

Вплоть до начала новой недели на столицу Олимпийских Игр-2014 обрушатся ливни с грозами. Сильный дождь будет сопровождаться градом и приведет к подъему воды в реках и селям. Над Черным морем пронесутся смерчи, оперативно предупредили местные спасатели. 

"До конца суток 16 августа, а также в течение суток 17,18 и 19 августа на участке Магри – Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.  

С правилами безопасности во время нашествия стихии можно ознакомиться на сайте ведомства, в тексте экстренного предупреждения. 

В данный момент, согласно прогнозу, в Сочи идет дождь. За окном наблюдает переменная облачность и жара – до +27-ми градусов. Ночью синоптики обещают ливень и небольшое понижение температуры. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Хитрая стратегия: Зеленский нашел способ надавить на Путина

Президент Украины хочет, чтобы американский коллега активнее выражал свою благосклонность его стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей