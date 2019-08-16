Кошмар в Сочи: курорт накроют смерчи

Небо над городом на четыре дня затянут тучи

Ужасные выходные обещают синоптики жителям и гостям Сочи. На курортный город надвигается непогода, капризы которой начнутся с пятницы, 16 августа.

Вплоть до начала новой недели на столицу Олимпийских Игр-2014 обрушатся ливни с грозами. Сильный дождь будет сопровождаться градом и приведет к подъему воды в реках и селям. Над Черным морем пронесутся смерчи, оперативно предупредили местные спасатели.

"До конца суток 16 августа, а также в течение суток 17,18 и 19 августа на участке Магри – Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С правилами безопасности во время нашествия стихии можно ознакомиться на сайте ведомства, в тексте экстренного предупреждения.

В данный момент, согласно прогнозу, в Сочи идет дождь. За окном наблюдает переменная облачность и жара – до +27-ми градусов. Ночью синоптики обещают ливень и небольшое понижение температуры.