Будет плюс 30: синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящую неделю

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Убирать летние вещи еще рано.
Уже на следующей неделе москвичей ожидает настоящая летняя жара. Потепление начнется с понедельника. Надоевших дождей при этом не будет. Так, в первый день недели ожидается до плюс 26 градусов, во вторник столбики термометров могут подняться уже до 28, а на следующий день воздух прогреется до 30. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Как ранее писало "Утро", выходные 17-18 августа будут не столь радужными. В столице объявили "желтый" уровень опасности из-за непогоды.
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