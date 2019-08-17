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Будет плюс 30: синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящую неделю

Будет плюс 30: синоптики обрадовали прогнозом погоды
Фото: www.globallookpress.com
Преждевременное наступление осени откладывается

Убирать летние вещи еще рано.

Уже на следующей неделе москвичей ожидает настоящая летняя жара. Потепление начнется с понедельника. Надоевших дождей при этом не будет. Так, в первый день недели ожидается до плюс 26 градусов, во вторник столбики термометров могут подняться уже до 28, а на следующий день воздух прогреется до 30. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Как ранее писало "Утро", выходные 17-18 августа будут не столь радужными. В столице объявили "желтый" уровень опасности из-за непогоды.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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