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Водный мир: в Сочи по улицам поплыли машины

Водный мир: в Сочи по улицам поплыли машины
Фото: www.globallookpress.com
Из-за сильных ливней жителей могут эвакуировать

Выходные для туристов и местных жителей выдались напряженными. На черноморском курорте разгулялась непогода. Улицы в Сочи превратились в настоящие реки. В соцсетях пользователи делятся кадрами, где автомобили буквально плывут по дорогам.

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Публикация от Сочи на полную♥️ (@sochi_on)

Напомним, накануне спасатели предупредили о сильных ливнях и смерчах. Позже местные власти заявили о готовности эвакуировать жителей. Больше всего от разгула стихии может пострадать Лазаревский район. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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