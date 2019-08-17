Водный мир: в Сочи по улицам поплыли машины

Из-за сильных ливней жителей могут эвакуировать

Выходные для туристов и местных жителей выдались напряженными. На черноморском курорте разгулялась непогода. Улицы в Сочи превратились в настоящие реки. В соцсетях пользователи делятся кадрами, где автомобили буквально плывут по дорогам.

Напомним, накануне спасатели предупредили о сильных ливнях и смерчах. Позже местные власти заявили о готовности эвакуировать жителей. Больше всего от разгула стихии может пострадать Лазаревский район. Об этом сообщается на сайте городской администрации.