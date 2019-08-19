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Лето возвращается: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Дождались: в Москву возвращается лето
Фото: www.globallookpress.com
Долгожданное солнце порадует москвичей

После долгих дождей в столицу наконец-то придет августовское тепло.

"Погода будет солнечная, существенных осадков до пятницы у нас не ожидается, температура уже завтра повысится до +25°C, в среду тоже будет теплый... день", –

рассказала РИА "Новости" главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог добавила, что в пятницу станет немного прохладнее - до +18+23°C, что тоже будет выше климатической нормы.

В понедельник, 19 августа, в Москве будет +21+23°С, осадков не ожидается. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник потеплеет до +26+28°С, 21 августа столбики термометров покажут +27+29°С, 22 августа воздух прогреется до +24+26°С.

Ранее специалисты погодного центра "Фобос" подтвердили интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что на этой неделе в Москву вернется тридцатиградусная жара.

В Северной Столице в понедельник, 19 августа, погода будет облачной с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, температура воздуха +22+24°C, сообщает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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