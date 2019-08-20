Короткое лето: тепло вернулось в Москву ненадолго

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Жаркая погода простоит в столице не больше трех дней, поэтому ни о какой волне тепла не может идти речь.
"Волна тепла – это ситуация, когда температура превышает норму на пять градусов и более, и продолжительность такого периода более пяти дней", –
объяснил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик добавил, что с 20 по 22 августа в городе ожидается от +25°C до +29°C, а дожди будут кратковременными и пройдут лишь местами, сообщает телеканал "360".
По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 20 августа, в столбики термометров в Москве покажут +26+28°С, 21 августа потеплеет до +27+29°С. В четверг, 22 августа, в столице ожидается +24+26°С, а уже в пятницу похолодает до +21+23°С. В выходные жара пойдет на спад, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Санкт-Петербурге 20 августа будет до +21+23°C, переменная облачность без осадков, напоминает FlashNord.
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