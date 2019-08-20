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До +30: в Подмосковье придет жара

В регион вернулось лето

Синоптики пообещали жителям Подмосковья теплую погоду. Начиная с 20 августа температура воздуха будет расти и достигнет +30°C.

По информации "Подмосковье сегодня", температура не будет опускаться ниже +25°C, но уже к выходным жара пойдет на спад. Специалисты также предупредили, что 22 августа возможен кратковременный дождь с грозами. 

Дарья ПЕТРОВА
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