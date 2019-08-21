Начало осени удивит теплом

После дождливого, холодного лета россиян порадует осенний сезон. Средняя температура сентября на европейской части России будет выше нормы.

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко напомнил "Российской газете", что для начала сентября нормальной считается температура +18°C днем. В конце месяца воздух обычно прогревается до +14°С. Однако в этом году в сентябре в Москве ожидается более теплая погода.

Кроме того, теплее, чем обычно, будет на севере Урала, в Сибири, Забайкалье, Якутии, а также на Чукотке и на Камчатке. Бархатный сезон на курортах Крыма и Кавказа тоже обещает порадовать россиян. Сильных осадков не ожидается, дневная температура в Крыму в начале сентября будет +22+27°С, к концу месяца – до +19+24°С.

В среду, 21 августа, в Москве +27+29°С, местами пройдет переменный дождь, сообщает Гидрометцентр. Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что вечером 22 августа в городе возможен дождь с грозой, а 23 и 24 августа температура воздуха опустится до +21+24°С.



В Северной столице 21 августа будет +22+24°С, вечером могут пройти кратковременные дожди, отмечает FlashNord.

