Москвичей предупредили о природной аномалии

Осень преподнесет сюрприз

В этом году июль в столице выдался непривычно холодным и дождливым, зато к концу августа погода опять начала налаживаться. Подобные аномалии отразятся на поведении птиц и насекомых, также сюрпризов стоит ждать и от осени.

По мнению эксперта, летняя непогода может повлиять на поведение животных. В регионе ожидается увеличение количества мух и ос.

"Скорее всего из-за установившейся теплой погоды в ближайшее время мы будем наблюдать значительное увеличение мух и ос. Обычно их активность максимальна в июле и в августе, но в этом году ее пик придется на конец августа и сентябрь",

– цитирует эксперта-биолога "МК".

Больше всего холодные июль и август повлияют на количество и время сбора урожая. Повезло тем дачникам, которые посадили растения в конце апреля и начале мая – они могут получить плоды уже сейчас.

То, что было посажено в июне, рискует не вырасти вовсе. Так что возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты. Грибов в сентябре будет меньше, чем в июле, любителям стоит успевать собрать вторую волну осенних опят.