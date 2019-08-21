Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москвичей предупредили о природной аномалии

Москвичей предупредили о природной аномалии
Фото: www.globallookpress.com
Осень преподнесет сюрприз

В этом году июль в столице выдался непривычно холодным и дождливым, зато к концу августа погода опять начала налаживаться. Подобные аномалии отразятся на поведении птиц и насекомых, также сюрпризов стоит ждать и от осени.

По мнению эксперта, летняя непогода может повлиять на поведение животных. В регионе ожидается увеличение количества мух и ос.

"Скорее всего из-за установившейся теплой погоды в ближайшее время мы будем наблюдать значительное увеличение мух и ос. Обычно их активность максимальна в июле и в августе, но в этом году ее пик придется на конец августа и сентябрь",

цитирует эксперта-биолога "МК".

Больше всего холодные июль и август повлияют на количество и время сбора урожая. Повезло тем дачникам, которые посадили растения в конце апреля и начале мая – они могут получить плоды уже сейчас.

То, что было посажено в июне, рискует не вырасти вовсе. Так что возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты. Грибов в сентябре будет меньше, чем в июле, любителям стоит успевать собрать вторую волну осенних опят. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей