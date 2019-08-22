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"Бабье лето" пришло раньше срока

Фото: www.globallookpress.com
Нынешнее лето сломало все традиции

Теплые дни в августе – это не долгожданное лето, которое наконец-то наступило после холодного июля, а самое настоящее "бабье лето", которое обычно бывает в сентябре. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он признал, что "бабье лето" для августа не характерно. Но в этом году Азорский антициклон, отвечающий за сухую теплую погоду в начале осени, уже пришел в центральную часть России.

"Кем-то и когда-то было придумано, что "бабье лето" наступает с 14 числа сентября. Конечно же, это не так. Перед наступлением периода комфортной, теплой, сухой погоды должен быть период затяжного ненастья. Ожидая "бабье лето", сначала нужно пережить пронизывающий ветер и дождливую погоду. Стоит напомнить, что в июле и начале августа мы такой период уже пережили", – пояснил Вильфанд "Российской газете".

Фото: www.globallookpress.com

Будет ли второе "бабье лето" в сентябре, синоптик обещал сказать чуть позже.

Пока в московском регионе прекрасная погода. В четверг, 22 августа, столбики термометров поднимутся до +23...25°С, возможен кратковременный дождь. В пятницу и субботу, 23-24 августа, станет прохладнее на пару градусов, но будет светить солнце, сообщает сайт Росгидромета.

В Санкт-Петербурге в четверг, 22 августа, преобладает облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +18...+20°С, передает FLASHNORD.

Николай ВИКТОРОВ
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