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Насколько задержится лето: синоптики озвучили прогноз

Насколько задержится лето: синоптики озвучили прогноз
Фото: www.globallookpress.com
До конца месяца будет комфортная погода

В начале недели погода порадует россиян – в большинстве регионов страны дождей не ожидается. Будет тепло, сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По ночам в первые дни ожидается +5 ... +10°C , в остальные потеплеет до +8 ... +13 °C . Днем столбики термометров достигнут отметок +19 ... +24°C, заявил синоптик "Российской газете", отметив, что "лето пытается наверстать упущенное, так как июль выдался совсем неудачным в этом году".

В понедельник, 26 августа, в столице и Подмосковье будет переменная облачность без осадков, записано на сайте Гидрометцентра. Днем температура в Москве поднимется до +20 ... +22°C. По области от +18°C до +23°C.

Ветер северный, северо-западный, 3 – 8 м/с, предупредили синоптики. Ночью температура в столице опустится до +12°C , в Подмосковье – до +9°C, местами могут пройти кратковременные дожди, перадает РИА ФАН.

По словам Голубева, 27 августа в столичном регионе, возможен небольшой дождь. Температура ночью +9 ... +14°C, днем +19 ... +24°C. В среду возможно кратковременное похолодание до +16 ... +17 °C, в четверг до +19°C.

К выходным погода должна наладиться и ожидается +20 ... +22°C. Это превышает климатическую норму для конца августа для Москвы.

Такая же погода установится на юге Центрального округа -  в Воронежской, Белгородской и Курской областях. А на северо-западе – в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях будет тепло, но пройдут кратковременные дожди. Ночью +7 ... +12, днем +17 ... +22°C.

Прохладнее окажется на неделе в Ямало-Ненецком округе, республике Коми и Архангельской области. Ночью столбики термометров не поднимутся выше +7°C, днем покажут не более +15°C. Также ожидаются дожди.

Ранее говоорилось о том, что нынешнее лето сломало все традиции. А москвичей предупреждали, что осень преподнесет им сюрприз.

Полина ДОРОЖКИНА
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