Лето останется в Москве: синоптики дали прогноз на День знаний

Выходные порадуют москвичей

Вместе с первыми осенними днями в столицу и Подмосковье придет тепло.

"Вполне летняя погода ожидает нас в эти выходные. В субботу, 31 августа, +19+24°C и переменная облачность и без осадков. В воскресенье, 1 сентября, +21+26°C и переменная облачность без осадков", –

рассказал Агентству городских новостей "Москва" заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Метеоролог добавил, что московскую погоду определяет антициклон, поэтому осадки маловероятны и ветер будет слабым. В понедельник, 2 сентября, в городе также будет тепло и сухо: +23+28°С.

В последние дни лета также будет тепло и без осадков, отмечает "Вечерняя Москва". Во вторник, 27 августа, в столице ожидается до +20+22°С, местами возможен небольшой дождь, 28 августа похолодает до +16+18°С, однако уже в четверг, 29 августа, вновь потеплеет до +22+24°С. В пятницу, 30 августа, столбики термометров покажут +21+23°С, сообщает Гидрометцентр.