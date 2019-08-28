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Ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом
Фото: www.globallookpress.com
В столичном регионе yаступил самый холодный день

 Nемпература воздуха упадет до -2°C. Об этом предупредили в Метеобюро Москвы и области. 

Осадков не ожидается, но будет много облаков, из-за чего днем воздух не сможет хорошо прогреться. Виною всему – холодный атмосферный фронт с берегов Финляндии, пояснили синоптики.

Днем 28 августа столбики термометров в Москве не поднимутся выше +17°C. Вночь на 29-е воздух остынет до +2°C ... +4°C , а по области (в основном, на востоке, в районе Черусти) возможны заморозки до -2°C, сообщила "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Атмосферное давление будет почти в норме. Порывы ветра достигнут 9 – 12 м/секунду.

Теплее всего 28 августа было в 1938 г., когда воздух до +35,1 °C . А холодным этот день оказался в 1973 г., столкики термометров тогда опустились до +2,6°C.

Полина ДОРОЖКИНА
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