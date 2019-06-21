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Тучи сгущаются: на Украине назвали главное поражение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер пока не выразил свою позицию по ключевым вопросам

Лидер Незалежной Владимир Зеленский не смог выразить позицию по многим ключевым вопросам, и это является главным поражением новоиспеченного политика. Такое мнение выразил политический эксперт Руслан Бортник.

"Нет президентской позиции по тарифам, миру, борьбе с коррупцией. Президент уже должен четко сказать свою позицию по этим вопросам, и это огромная проблема", –

передает его слова телеканал "112. Украина". 

Помимо критики в адрес Зеленского украинский эксперт упомянул и о его достижениях. Таковой, по словам Бортника, является "хоть и не бесконфликтная, но мирная и бескровная передача власти".

Стоит отметить, что с момента президентства Зеленского он уже неоднократно подвергался критике со стороны соотечественников. В частности, политика указали, что во время европейского вояжа он не смог добиться расположения лидеров Франции и Германии. Также украинки обвинили главу государства в сексизме и безграмотности.

Андрей ДОВЛАТОВ
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