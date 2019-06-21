Украину засудят за захват российских банков

Киев нарушил соглашение о защите инвестиций

Власти Незалежной предстанут перед Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма по делу о санкциях в отношении дочерней структуры ВЭБа. Об этом сегодня заявили в российской госкорпорации.



ВЭБ подал судебный иск, требуя возместить убытки, причиненные украинскому Проминвестбанку в результате нарушения Киевом соглашения о взаимной защите инвестиций. Документ был подписан правительствами двух стран в 1998 г., сообщает РИА "Новости".

"Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки",

– заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

В 2008 г. ВЭБ стал акционером Проминвестбанка. В последующие годы российская корпорация вложила в развитие своей украинской "дочки" более $2,7 миллиарда. Эти деньги оказались по сути утраченными, после того как в марте 2017 г. власти Украины ввели санкции против всех пяти работавших в стране структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка. Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

В ВЭБе признали, что Проминвестбанк фактически потерян для госкорпорации. У него нет никаких коммерческих перспектив, а потому руководство ВЭБа преобразует структуру в банк плохих долгов.