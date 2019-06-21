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Если Киев не сможет договориться с Москвой о продлении
соглашения о транзите российского газа в Европу, для Украины это обернется
распадом страны. Такое мнение высказал бывший министр транспорта Незалежной
Евгений Червоненко.
Выступая в эфире телеканала NewsOne, экс-чиновник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что решение вопроса о транзите газа имеет первостепенное значение для Незалежной.
"Зеленскому пора говорить все в глаза. Мне надоело, когда политики отрабатывают деньги, а не показывают реальную идею. У нас в этом году $16 млрд выплат и судьба "трубы". Не хочу быть пророком, но если мы потеряем "трубу" или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант",
– сказал Червоненко.
Месяц находящийся у власти глава государства, по мнению политика, уже сделал ряд непростительных ошибок. В частности, он собрал не тех людей в свою команду и неправильно подобрал кандидатов в Верховную Раду от своей партии "Слуга народа".
Червоненко считает, что люди Зеленского – это "перекрашенные и переобутые" ставленники финансиста Джорджа Сороса, которые показали свою полную непрофессиональность. Их избрание в парламент будет стоить жизни многим украинцам.
Действующий контракт на поставку российского газа в Европу по украинской территории был заключен в 2009 году. Он истекает 31 декабря нынешнего года. Россия заявляет о готовности к переговорам о продлении соглашения, но хочет перезаключить его на других условиях.
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