Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

Если Киев не сможет договориться с Москвой о продлении соглашения о транзите российского газа в Европу, для Украины это обернется распадом страны. Такое мнение высказал бывший министр транспорта Незалежной Евгений Червоненко.



Выступая в эфире телеканала NewsOne, экс-чиновник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что решение вопроса о транзите газа имеет первостепенное значение для Незалежной.

"Зеленскому пора говорить все в глаза. Мне надоело, когда политики отрабатывают деньги, а не показывают реальную идею. У нас в этом году $16 млрд выплат и судьба "трубы". Не хочу быть пророком, но если мы потеряем "трубу" или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант",

– сказал Червоненко.

Месяц находящийся у власти глава государства, по мнению политика, уже сделал ряд непростительных ошибок. В частности, он собрал не тех людей в свою команду и неправильно подобрал кандидатов в Верховную Раду от своей партии "Слуга народа".

Червоненко считает, что люди Зеленского – это "перекрашенные и переобутые" ставленники финансиста Джорджа Сороса, которые показали свою полную непрофессиональность. Их избрание в парламент будет стоить жизни многим украинцам.

Действующий контракт на поставку российского газа в Европу по украинской территории был заключен в 2009 году. Он истекает 31 декабря нынешнего года. Россия заявляет о готовности к переговорам о продлении соглашения, но хочет перезаключить его на других условиях.