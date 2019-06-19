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В словах Меркель о возвращении России в ПАСЕ заметили странность

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Политик выдвинула ряд требований для Москвы, что противоречит правилам организации

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должна выполнить Россия для возвращения в ПАСЕ.

Пушков отметил, что не совсем понял высказываний политика, так как участие нашей страны в организации не предполагает выполнения каких-либо требований.

"Решение Комитета министров СЕ от 17 мая предполагает участие России без всяких условий и при соблюдении равноправия. Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула",

написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, что Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала, что Россия должна выполнить определенные условия, чтобы вновь вернуться в ПАСЕ. По ее словам, процесс не будет реализован любой ценой, передает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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