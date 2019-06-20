Отрубленные головы: в Сети подняли панику из-за событий в Крыму

На полуострове сделали жуткую находку

Украинские СМИ вновь нагнетают панику из-за нового происшествия в Крыму, распространяя информацию о том, что на полуострове творятся страшные вещи. Так журналисты Незалежной осветили новость о том, что во дворе одного из жилых домов Симферополя крымчане сделали неприятную находку – головы двух крокодилов.

Об этом, например, рассказало одиозное издание "Обозреватель", которое часто пугает общественность.

Ситуацию взял под свой контроль Госкомитет ветеринарии полуострова. Ведомство сообщило на своем сайте, что "достаточно свежие" останки животных, находящиеся в пакетах, специалисты ГБУ РК "Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра" собрали в контейнер и увезли в центр по уничтожению, где их сожгут. На территории, где нашли рептилий провели дезинфекцию. Местным жителям ничего не угрожает.

По словам руководителя ведомства Валерия Иванова, останки, скорее всего, принадлежат взрослым нильским крокодилам длиной в 1,5 метра, которые, вероятно, завезли на территорию Крыма нелегально.

"Нильские крокодилы – самые дешевые из вида, с учетом этого самое логичное предположить, что кто-то захотел заняться бизнесом, возможно, вез партию. Но в Крыму серьезный ветеринарный контроль, и, вероятно, сделка не состоялась",

– рассказал Иванов РИА Новостям.

Он добавил, что увезти крокодилов обратно было бы дорого, поэтому неизвестные жестоко расправились с животными.

Данные этого инцидента отправили в прокуратуру Киевского района. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.