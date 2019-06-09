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Жизнь под обстрелами: ситуация в ДНР выходит из-под контроля

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
За сутки ВСУ выпустили 188 мин и снарядов

В ДНР заявили о серьезном обострении на линии соприкосновения. Отмечается, что из-за регулярных обстрелов ситуация рискует выйти из-под контроля.

Как сообщает РИА "Новости", за сутки украинские силовики выпустили 188 мин и снарядов по территории ДНР. Пока известно, что был ранен один мирный житель

"Количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения, превышает 200 единиц. В случае, если командование ООС не прекратит отдавать приказы на обстрелы республики, ситуация на линии соприкосновения может выйти из-под контроля", -– рассказалруководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Стоит отметить, что с момента начала президентства Владимира Зеленского обстрелы в Донбассе участились. Также было подсчитано, что в начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли более 14 тысяч солдат и офицеров Незалежной.

Кроме того, Зеленского обвинили в финансировании террористов.

Андрей ДОВЛАТОВ
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