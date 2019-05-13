Самолет Меркель попал в аварию

Правительственные лайнеры подстерегают несчастья

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не везет с воздушными кораблями. Из-за технической неполадки правительственного борта на грани срыва оказался ее визит на саммит G20, теперь ее борт попал в ДТП.

В лайнер фрау Меркель, пока он ожидал своего часа на стоянке в аэропорту Дортмунда, врезался автомобиль наземных служб, водитель которого забыл поставить машину на ручник. В результате она покатилась.

Столкновение произошло на небольшой скорости, пишет Bild. К счастью, канцлера на борту не было.

Самолет Global 5000 получил повреждения, передает пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ. Меркель пересадили в лайнер Минобороны, который и доставит ее в Берлин.