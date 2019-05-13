Самолет Меркель попал в аварию

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Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не везет с воздушными кораблями. Из-за технической неполадки правительственного борта на грани срыва оказался ее визит на саммит G20, теперь ее борт попал в ДТП.
В лайнер фрау Меркель, пока он ожидал своего часа на стоянке в аэропорту Дортмунда, врезался автомобиль наземных служб, водитель которого забыл поставить машину на ручник. В результате она покатилась.
Столкновение произошло на небольшой скорости, пишет Bild. К счастью, канцлера на борту не было.
Самолет Global 5000 получил повреждения, передает пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ. Меркель пересадили в лайнер Минобороны, который и доставит ее в Берлин.
Regierungsmaschine in Dortmund beschädigt. Ein Bodenfahrzeug hat auf dem #FlughafenDortmund die #Global5000 der #Bundeskanzlerin touchiert. Die Maschine stand auf einer Parkposition. Die #Kanzlerin wird nun von der #FlugbereitschaftBMVg wieder nach #Berlin geholt. pic.twitter.com/dJEms9wl2o— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 13 мая 2019 г.
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