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Самолет Меркель попал в аварию

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Правительственные лайнеры подстерегают несчастья

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не везет с воздушными кораблями. Из-за технической неполадки правительственного борта на грани срыва оказался ее визит на саммит G20, теперь ее борт попал в ДТП.

В лайнер фрау Меркель, пока он ожидал своего часа на стоянке в аэропорту Дортмунда, врезался автомобиль наземных служб, водитель которого забыл поставить машину на ручник. В результате она покатилась.

Столкновение произошло на небольшой скорости, пишет Bild. К счастью, канцлера на борту не было.

Самолет Global 5000 получил повреждения, передает пресс-служба Военно-воздушных сил ФРГ. Меркель пересадили в лайнер Минобороны, который и доставит ее в Берлин. 

Ксения АНДРЕЕВА
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