Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Испугалась до смерти: у самолета Меркель отказали системы связи

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Германии опоздает на саммит G20 из-за технической поломки правительственного борта

Борт, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес на встречу "Большой двадцатки", вынужден был совершить посадку в Кельне из-за сбоя систем, отвечающих за связь самолета с землей.

Как сообщает журнал Spiegel, о чрезвычайной ситуации немедленно было доложено министру обороны страны Урсуле фон дер Ляйен. К месту экстренной посадки сразу же отправились пожарные. Издание Welt ранее написало, что аварийный код 7600 – сигнал о потере надежной связи с авиадиспетчерами – был отправлен пилотом лайнера через 20 минут после взлета. 

По теме

По словам канцлера, когда она узнала, что произошло некое ЧП, то решила, что что-то экстренное случилось в Германии. Меркель подчеркнула, что инцидент вовсе не свидетельствует о проблемах с надежностью правительственных лайнеров.

По информации издания, Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц вылетят в столицу Аргентины регулярным рейсом утром 30 ноября. Из-за происшествия в воздухе канцлер ФРГ, скорее всего, пропустит начало саммита.

Встреча лидеров G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, на ней будут обсуждаться торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем, новое североамериканское соглашение о торговле и ситуация на Украине, напоминает телеканал "360".


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Трамп собирался подарить Путину жилье

Вокруг американского президента разворачивается новый скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей