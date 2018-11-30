Испугалась до смерти: у самолета Меркель отказали системы связи

Лидер Германии опоздает на саммит G20 из-за технической поломки правительственного борта

Борт, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес на встречу "Большой двадцатки", вынужден был совершить посадку в Кельне из-за сбоя систем, отвечающих за связь самолета с землей.

Как сообщает журнал Spiegel, о чрезвычайной ситуации немедленно было доложено министру обороны страны Урсуле фон дер Ляйен. К месту экстренной посадки сразу же отправились пожарные. Издание Welt ранее написало, что аварийный код 7600 – сигнал о потере надежной связи с авиадиспетчерами – был отправлен пилотом лайнера через 20 минут после взлета.

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По словам канцлера, когда она узнала, что произошло некое ЧП, то решила, что что-то экстренное случилось в Германии. Меркель подчеркнула, что инцидент вовсе не свидетельствует о проблемах с надежностью правительственных лайнеров.

По информации издания, Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц вылетят в столицу Аргентины регулярным рейсом утром 30 ноября. Из-за происшествия в воздухе канцлер ФРГ, скорее всего, пропустит начало саммита.

Встреча лидеров G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, на ней будут обсуждаться торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем, новое североамериканское соглашение о торговле и ситуация на Украине, напоминает телеканал "360".



