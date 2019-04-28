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В Берлине призвали сделать устрашающий выпад против России

Фото: www.globallookpress.com
Немцы обозлились на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором говорится об усилении давления на Россию для урегулирования ситуации на Украине.

Стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс". Отмечается, что для устрашающего воздействия на Москву нужно привлечь миссию ООН или силы гражданской полиции Германии. Однако, что подразумевается под "устрашающем воздействием" не объясняется, пишет газета Bild.

Автор документа, депутат от СвДП Рената Альт подчеркнула, что Берлин должен сильнее помогать Киеву в противостоянии с Москвой. По ее мнению, подписанный Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса показывает полное презрение Россией мирного решения конфликта.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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