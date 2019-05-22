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Новые украинские власти оглядываются на Европу и Россию в вопросе Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНикто не узнает: Порошенко убирают
Команда Зеленского на третий день инаугурации подобралась к теме минских соглашений

Новое украинское руководство планирует определиться с дальнейшими шагами по урегулированию вооруженного противостояния в Донбассе после изучения результатов телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоялись 21 мая. Об этом заявил заместитель главы администрации лидера Незалежной Вадим Пристайко.

"С президентом мы говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мертвой точке. Минск, все процессы, включая миротворческий, трехсторонняя контактная группа, "нормандский формат", – сказал он телеканалу "112".

Он отметил, что в настоящее время в Киеве ожидается информация об итогах телефонных разговоров между Москвой, Парижем и Берлином на высшем уровне.

"Сейчас узнаем и будем планировать наши следующие шаги", – добавил пан Пристайко.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский назначил его замглавы своей администрации, освободив от должности посла Украины при НАТО.

А накануне также свеженазначенный руководителем президентского аппарата Андрей Богдан сообщил, что новая власть планирует вынести на всенародный референдум вопрос о тех или иных договоренностях с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет НСН. По его словам, необходимо искать компромиссы по данной проблеме, однако он подчеркнул, что территориями и людьми государство торговать не будет.

Напомним, во время вчерашней беседы по телефону Путин, Меркель и Макрон обсудили внутриукраинский кризис с учетом "провальной политики администрации Петра Порошенко", уведомила пресс-служба Кремля. Также главы трех государств выразили общее мнение о "безальтернативности минского комплекса мер 2015 года как основы мирного урегулирования" ситуации в шахтерском крае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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